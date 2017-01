Door: redactie

8/01/17

Wout Van Aert was de topfavoriet voor het Belgisch Kampioenschap veldrijden vandaag. Hoe slaagt Van Aert er toch in om al het hele seizoen zo sterk voor de dag te komen? Leen Demaré en Maarten Swinnen belden in 'Joe Supportert' met Sarah De Bie, de vriendin van Van Aert. De Bie vertelde hen dat Van Aert zweert bij de sandwiches met zelfgemaakte confituur van zijn moeder.