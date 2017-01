Vrienden Merel en Sofie eisen fietsvriendelijker verkeer

Door: redactie

8/01/17

video Enkele tientallen klasgenoten van twee verongelukte meisjes hebben vandaag in Beersel een petitie overhandigd aan Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Daarin vragen ze dringende maatregelen voor meer verkeersveiligheid.

De leerlingen zijn klasgenoten van Merel De Prins en Sofie De Ridder. De Prins (12) stierf op 28 oktober 2015 bij een ongeval met vluchtmisdrijf in Vilvoorde. Haar vriendin De Ridder (12) kwam om het leven bij een dodehoekongeval in Zemst op 29 juni 2016. De actievoerders vertrokken vanmiddag te voet op het provinciaal domein in Huizingen, deelgemeente van Beersel, in gezelschap van ouders en sympathisanten.



Aan de woning van minister Weyts in Beersel gaven ze een petitie af voor meer veiligheid in het verkeer. Die bevat 10.000 handtekeningen en vraagt om specifieke maatregelen zoals de herinrichting van gevaarlijke kruispunten en dodehoekcamera's in vrachtwagens. "Wij hebben in 2016 een tandje bijgestoken en 300 gevaarlijke kruispunten aangepakt", zegt Weyts. "Meer dan ooit investeren we in betere fietsinfrastructuur. We hebben een subsidiesysteem op poten gezet waarbij Vlaamse transporteurs kunnen rekenen op een financiële tussenkomst bij de installatie van dodehoekcamera's."