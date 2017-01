Peeters: "Belastingbetaler maximaal ontzien bij Arco-oplossing"

Door: redactie

Kris Peeters blijft vasthouden aan een oplossing voor Arco-coöperanten. Daartoe werd een werkgroep binnen de regering opgericht. Kris Peeters wil een "creatieve oplossing" waarbij de belastingbetaler "maximaal wordt ontzien". Dat zei hij in De Zevende Dag.

Eind vorig jaar schoot Europa de regeling voor Arco-coöperanten af, waardoor de regering op zoek moet naar een plan B. Een werkgroep moet de zoektocht tot een goed einde brengen.



De vraag blijft: wie zal het geld voorzien om 800.000 Arco-coöperanten (deels) te vergoeden voor hun verliezen? N-VA wil dat er geen belastinggeld gebruikt wordt. Coalitiepartner CD&V, voor wie het Arco-dossier cruciaal is, laat de deur wel op een kier.



Creatieve oplossing

"We zullen een creatieve oplossing uitwerken, waarbij de belastingbetaler maximaal wordt ontzien", zei vicepremier Kris Peeters (CD&V) vanmorgen in De Zevende Dag.



Regeerakkoord

In het regeerakkoord is het engagement opgenomen om een regeling uit te dokteren. Het blijft maar de vraag of het lukt om die juridisch, financieel en politiek sluitend te maken.