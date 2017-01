VAB waarschuwt voor drukke maandagochtend op de weg en piek in startproblemen

Door: redactie

8/01/17 - 11u15 Bron: Belga

© photo news.

Mobiliteit Mobiliteitsorganisatie VAB verwacht dat het maandagochtend extra druk zal zijn op de Belgische wegen en waarschuwt voor meer startproblemen omdat veel auto's tijdens de kerstvakantie lange tijd hebben stilgestaan. VAB heeft daarom zowel op de Alarmcentrale als bij de Wegenwacht extra personeel ingezet.

Door de winterse omstandigheden op de weg was het dinsdag 3 en donderdag 5 januari al erg druk op de VAB-Alarmcentrale. Omdat koude temperaturen met (winterse) neerslag ook morgen niet uitgesloten worden, zouden zich opnieuw meer files kunnen voordoen. "Automobilisten passen hun rijgedrag aan en nemen meer afstand. Hierdoor vermindert de capaciteit van de (autosnel)wegen en worden de files dus mogelijk ook langer", legt VAB uit.



De mobiliteitsorganisatie verwacht ook een piek in de startproblemen omdat veel auto's tijdens de kerstvakantie stil hebben gestaan. In combinatie met de lage temperaturen van afgelopen dagen, zullen maandag mogelijk vele automobilisten hun wagen niet gestart krijgen.



Bij startproblemen door winterkoude is 4 op de 5 keer de batterij de oorzaak. Als tips geeft VAB mee om bij het starten te ontkoppelen, alle onnodige stroomverbruikers (zoals GPS en verwarming) uit te schakelen, de lichten pas na het starten te ontsteken en de achterruitontdooiing af te zetten wanneer de ruit ontdooid is.



Wie zijn wagen niet gestart krijgt, gebruikt het best geen startkabels omdat ze ernstige schade kunnen berokkenen aan de gevoelige elektronische systemen van moderne wagens. "Roep de hulp van een professional in", raadt VAB aan.