Frontale botsing in Heist-op-den-Berg: bestuurder had te veel gedronken

Door: redactie

7/01/17 - 21u43 Bron: Belga

© belga.

In Heist-op-den-Berg zijn deze namiddag twee mensen zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding in de Bredestraat. Een wagen was na een bocht beginnen slingeren en op een tegenligger geknald. Die belandde met zijn auto in de gracht. De bestuurder had te veel gedronken.