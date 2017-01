Door: redactie

De eerste serieuze winterprik heeft een hele dag voor gladde wegen gezorgd. En die gladheid houdt ook vanavond in het grootste deel van het land nog aan. Enkel in het westen is de temperatuur aan de grond weer positief. Op de snelwegen zijn in de loop van de dag een twintigtal ongevallen gebeurd, daarbij is één dode gevallen. En in de spoeddiensten van ziekenhuizen kwamen behoorlijk wat mensen langs met breuken door een val.