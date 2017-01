KMI waarschuwt: "Vanavond nog gevaarlijk glad op de baan"

Door: redactie

verkeer Wie vanavond de baan op moet, is maar beter voorzichtig want het kan gevaarlijk glad worden. Dat meldt het KMI. Het dooit te langzaam en de kans is groot dat er nog aanvriezende motregen valt. "De wegen en de voetpaden blijven daardoor gevaarlijk glad. In het zuidoosten van het land kan dit gevaar voor gladheid aanhouden tot morgenochtend", luidt het persbericht.