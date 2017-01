Door: redactie

7/01/17 - 17u52 Bron: VRT

video Sneeuw in het land en dus was het vandaag sneeuwruimen, vegen en strooien geblazen. Vannacht heeft het Agentschap Wegen en Verkeer zo maar even 1.500 ton zout gebruikt tegen de gladheid op de Vlaamse wegen. Maar hoe ging dat er vroeger allemaal aan toe? VRT dook in het archief om te kijken hoe dat 50 jaar geleden gebeurde.