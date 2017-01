Twee treinen geblokkeerd in Ciney door winterweer

Door: redactie

7/01/17 - 18u35 Bron: Belga

In de buurt van het station van Ciney, in de provincie Namen, staan deze namiddag twee treinen geblokkeerd door de winterse omstandigheden. Tussen het station van Ciney en Assesse is er bijgevolg geen treinverkeer. De passagiers op de trein zullen bevoorraad worden met warme dranken, zegt woordvoerder Thierry Ney.