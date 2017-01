Twee treinen geblokkeerd in Ciney door winterweer: ook extra trein vervolgens vast

Door: redactie

7/01/17 - 18u35 Bron: Belga

Openbaar vervoer In de buurt van het station van Ciney, in de provincie Namen, staan deze namiddag twee treinen geblokkeerd door de winterse omstandigheden. Er was geen treinverkeer meer op de spoorlijn Namen-Aarlen-Luxemburg, zegt Arnaud Reymann, woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Ondertussen is een extra trein die werd ingezet om de passagiers op de geblokkeerde treinen te evacueren eveneens vast komen te staan, maar alle reizigers zijn ondertussen in Aarlen geraakt, aldus NMBS-woordvoerder Thierry Ney.

Rond 16.30 uur zijn twee treinen vast komen te staan in de buurt van Ciney en Assesse. De eerste trein kon terugrijden naar Ciney, waar de zowat 150 personen die geblokkeerd zaten rond 20.30 op een andere trein konden stappen, maar die trein is ondertussen ook stilgevallen in de buurt van Marloie, een deelgemeente van Marche-en-Famenne. De nieuwe problemen werden waarschijnlijk ook veroorzaakt door het winterweer, aldus NMBS-woordvoorder Thierry Ney rond 22.00 uur.



De tweede trein die in de namiddag vast kwam te staan in Assesse keerde terug naar het station van Namen, waar de zowat 400 passagiers hun reis rond 21.00 uur konden voortzetten.



Uiteindelijk zijn alle reizigers, ook zij die opnieuw vast kwamen te zitten in Marloie, in dezelfde trein naar Aarlen gebracht, waar ze rond 23.30 uur aankwamen. Alle gedupeerde reizigers hebben warme dranken gekregen vooraleer ze hun reis hebben voortgezet, aldus Ney nog.



Op lijn 36 was ook een trein in panne gevallen ter hoogte van Borgworm (provincie Luik), maar daar raakte de situatie redelijk snel opgelost.



De winterse omstandigheden hebben weinig impact gehad op het treinverkeer in Vlaanderen, aldus Infrabel-woordvoerder Dimitri Temmerman. Al kampten enkele treinen in het oosten van het land wel met tractieproblemen. Zo stond een trein in Landen ongeveer drie uur stil aan het perron. En ook in het station van Aarschot kon een trein twee uur niet vertrekken. De reizigers konden met een andere trein hun reis voortzetten, zegt de woordvoerder.