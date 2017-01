Zware ontploffing blaast garagepoort tot bij overburen: bewoonster zwaargewond

Jimmy De Schrijver

7/01/17 - 16u58

© Jimmy De Schrijver.

Paal

De brandweer is momenteel bezig met het stutten van twee aanpalende woningen in de Fazantenlaan in Paal. Daar is rond 15.15 uur een ontploffing gebeurd in een garage. Een bewoonster raakte zwaargewond. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt de feiten.



De ontploffing zorgde naast de lichamelijke schade ook voor heel wat materiële schade. Door de kracht werd de garagepoort weggeblazen. Ze kwam aan de overkant van de straat tegen de wagen van de buren terecht. De garage en de daken van de garages van beide woningen liepen grote schade op. De brandweer is bezig met het stutten van de woningen. Op dit ogenblik is er geen ontploffingsgevaar meer.