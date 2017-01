Paniek in Hasselt om moslimextremisten: politie sust gemoederen

Jimmy De Schrijver

7/01/17 - 15u14

© photo news.

De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft zaterdag enkele speculaties op de sociale media de kop ingedrukt in verband met mogelijke moslimextremisten en aanslagen in Hasselt. "Er is geen reden tot paniek", zegt politiewoordvoerder Dorien Baens.

Berichtgeving moslimextremisten in #Hasselt: geen reden tot paniek!https://t.co/ntojJL9ktr — Politie LRH (@PolitieLRH)

"Op sociale media circuleerden zaterdag berichten dat er vrijdag enkele moslimextremisten in Hasselt waren aangekomen", legt Baens uit. "In hetzelfde bericht werd er gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen. De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg vrijdagavond de melding dat er verdachte personen gesignaleerd werden in Hasselt. Hierbij werd de link gelegd met moslimextremisme. We hebben in deze zaak onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden gesteld en instanties verwittigd."



De melding en de daaropvolgende berichten op sociale media kloppen niet. "Uit het onderzoek blijkt dat er absoluut geen reden tot paniek is en er geen sprake is van een dreigende situatie in Hasselt", verzekert Baens. "Zoals steeds blijft de politie extra alert bij dit soort meldingen."