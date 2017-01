Rijden op gladde wegen? Onthoud deze tips

Door: redactie

7/01/17 - 13u44 Bron: Touring

verkeer De wegen zijn vandaag gevaarlijk glad. Wie niet de baan op moet, wordt aangeraden om verplaatsingen uit te stellen. Voor al wie toch nog moet rijden, geven we graag deze tips van Touring mee.

- Pas je rijpositie aan. Plaats je autostoel redelijk dicht bij het stuur. In combinatie met een rechtere rug win je aan extra nauwkeurigheid bij het manoeuvreren. - Zorg er voor je vertrekt voor dat je wielen zo recht mogelijk staan. Zo wordt de kans op schuiven beperkt. - Vertrek vanuit stilstand in een hogere versnelling. Als je vanuit de tweede versnelling in beweging komt, is er minder kans dat je banden wegslippen. - Geef bij het vertrek ook niet te veel gas. Duw het gaspedaal rustig in.

Tijdens het rijden

- Pas je snelheid aan.



- Hou voldoende afstand van je voorligger.



- Anticipeer: hou een vooruitziende rijstijl aan en anticipeer op (onverwachte) hindernissen, gevaren, bochten, verkeerslichten, ...



- Vermijd bruuske manoeuvres.



- Vermijd ook bruusk remmen. Rem op de motor.



- Wie een auto met automatische versnelling heeft, zet tijdens het remmen best de hendel in 'neutraal'. In de 'drive'-stand wordt de remafstand verlengd.



-Moderne wagens zijn uitgerust met een ABS-systeem, dat voorkomt dat je wielen blokkeren tijdens het remmen. Panikeer vooral niet als de ABS geactiveerd wordt (dit gebeurt snel op een gladde baan). Het rempedaal zal hoogstwaarschijnlijk beginnen trillen en lawaai maken. Laat niet los, maar blijf de rem indrukken en draai je stuur licht in de richting van de ontsnappingsroute. Oudere wagens hebben het ABS-systeem niet. In dat geval moet je pompend remmen om te voorkomen dat je wielen blokkeren en dat je gaat slippen.



- Wees extra voorzichtig op bruggen, in tunnels, op op -en afritten, op riooldeksels, onder bomen, op plaatsen met veel wind en in schaduwzones.