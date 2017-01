Door: redactie

7/01/17 - 13u34 Bron: vtmnieuws.be

video

Esteban Santiago, de dader van de schietpartij op de luchthaven van Fort Lauderdale gisteren, had zijn wapen in zijn ingecheckte bagage gestopt. Dat mag wel degelijk in de Verenigde Staten. Ook bij ons kan je wapens meenemen op reis, zoals jagers bijvoorbeeld, maar de regels zijn hier wel veel strenger.