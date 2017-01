Patrick Lefelon

7/01/17 - 10u33

© Marc De Roeck.

Vanmorgen is een uitgebrande BMW aangetroffen op de Wezellaan in Horendonk (Essen). De wagen wordt in verband gebracht met de dodelijke schietpartij van vrijdagavond in het Nederlandse Breda. De Wezellaan ligt op loopafstand van de Nederlandse grens.



Volgens de politie in Breda is de dood van de 60-jarige Bredanaar mogelijk een afrekening. Het slachtoffer is in elk geval een bekende van de politie.