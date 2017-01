Dertigtal agenten antiterrorisme-eenheid met ziekteverlof

Door: redactie

7/01/17 Bron: Belga

De arrestatie van Salah Abdeslam door de speciale eenheden van de politie. © ap.

Uit cijfers van de medische dienst van de politie blijkt dat vooral in de eenheden die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van terrorisme, agenten met ziekteverlof zijn. Zo zijn in de antiterrorisme-eenheid (OA3) van de federale gerechtelijke politie een dertigtal van de ongeveer 200 agenten afwezig.