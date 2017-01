Man (32) maakt dodelijke slipper op E17 in Zele

Door: redactie

7/01/17 - 08u26

Op de E17 in Zele kwam een man om het leven. © Geert De Rycke.

De gladde wegen hebben in ons land al verschillende ongevallen veroorzaakt. Bij een van die ongevallen kwam op de E17 in Zele deze ochtend rond 6 uur een bestuurder om het leven. Het KMI heeft dit weekend Code Oranje afgekondigd en vraagt iedereen om niet-noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen vanwege de gevaarlijke gladheid op de wegen. Wie toch de weg opgaat, past best zijn rijstijl aan.

Het ongeval in Zele was te wijten aan de winterse omstandigheden. De man raakte plots met zijn bestelwagen aan het slippen op het gladde wegdek. Zijn voertuig belandde in de gracht en raakte zwaar beschadigd. De brandweer probeerde het slachtoffer nog te bevrijden maar alle hulp kwam voor de man te laat. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De man van Turkse origine was 32 jaar oud en woonde in Zele.



Op de E40 in Sint-Andries (Brugge) is raakte omstreeks 7.15 uur een bestuurder levensgevaarlijk gewond. De man reed met zijn BMW in de richting van de kust, toen hij een tweetal kilometer voor de afrit in Jabbeke de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte van de snelweg af, reed nog enkele tientallen meters verder in de gracht en knalde uiteindelijk tegen een brugpijler. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden uit de verhakkelde wagen. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Op het moment van het ongeval lag de snelweg er niet glad bij, net zoals de meeste wegen in het noorden van West-Vlaanderen. Mogelijk viel de bestuurder in slaap achter z'n stuur.