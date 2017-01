Sp.a wil voor iedereen vol pensioen na 42 jaar werken

Door: redactie

Een volwaardig wettelijk pensioen voor iedereen na 42 jaar werken en niet na 45 jaar, dat is wat sp.a-voorzitter John Crombez bepleit in een gesprek met onze krant.

"Wie op 18 begon, stopt op 60. Wie op 24 begint, stopt op 66. Ben je ziek, zorg je voor je kinderen of zit je zonder job, dan blijft de teller lopen. Dat is eerlijk en eenvoudig. En hoe meer je werkt, hoe hoger je pensioen." Tegelijk roept hij op om de lijst van zware beroepen te respecteren. Crombez wil het roer radicaal omgooien. "Want ons systeem ligt op zijn gat", stelt hij vast. De sp.a maakt duidelijke keuzes, zoals: niet minder, maar veel méér geld naar de sociale zekerheid - "30% van de nv België", dixit Crombez.



Financiering

We garanderen elke jongere een basisloon na school en een basispensioen later", aldus Crombez. Om dat te kunnen financieren moeten we volgens de voorzitter "naar de grote getallen durven kijken. We geven vandaag meer uit aan subsidies voor bedrijven dan we innen aan vennootschapsbelasting. Halveer die. Dat scheelt 7 miljard. Schrap een kwart van de subsidies aan bedrijfswagens. Goed voor 1 miljard. En bestel vooral geen absurd hoog aantal nieuwe straaljagers, bedoeld voor buitenlandse operaties, als je niet eens geld genoeg vindt om je eigen binnenlandse veiligheid te garanderen."



Mensen geruststellen

"Alle regeringen, ook die waarvan de sp.a deel uitmaakte, hebben de jongste tien, twintig jaar nagelaten om mensen gerust te stellen over hun toekomst", aldus Crombez. "Twintigers over hun job van straks en hun pensioen van later, dertigers met jonge kinderen over hoe je die hectische jaren overleeft, veertigers over hoe je het volhoudt tot je pensioen, vijftigers en zestigers over wie hun oude moeder zal verzorgen, zeventigers over hoe ze ooit hun rusthuis moeten betalen. Als mensen het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt, dan is het precies daarom: omdat die 'waarom niet' nooit zo evident was als ze had moéten zijn."



En ook vandaag verzuimen onze regeringen volgens Crombez nog altijd om te doen wat voor de hand ligt en waar iedereen om vraagt: "De minister van Pensioenen kan niet eens zijn eigen kinderen, laat staan zijn eigen kleinkinderen garanderen dat ze ooit een wettelijk pensioen zullen krijgen. Op alle kritische vragen krijg je maar één antwoord: 'Onbetaalbaar. Geen geld voor.' Wel, doe er dan iets aan. Herwerk het en herdenk het, dat systeem. Keer het ondersteboven en draai het desnoods binnenstebuiten, maar zorg ervoor dat jong en oud er eindelijk weer in geloven."



