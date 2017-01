Z'n droom komt dan toch uit: hij staat in rechtbank

SARAH VANDOORNE

Van 10 op 20 naar 16 op 20. Een afgestudeerde rechtenstudent die maar niet aan een job raakte, vervalste zijn punten om indruk te maken tijdens sollicitaties. Daarvoor wordt hij nu strafrechtelijk vervolgd. "Nochtans had hij beter moeten weten: voor strafrecht had hij wel een 14", aldus het parket.

Gentenaar Hecham T. (26) leek het allemaal voor elkaar te hebben. Ondanks een moeilijke thuissituatie behaalde hij in 2015 zijn diploma rechten. Met 57%, maar dat maakte de prestatie er niet minder straf op. Na zeven maanden solliciteren had de jongeman echter nog steeds geen werk gevonden. "Ik stond op de rand van een depressie. Ik leek enkel goed genoeg om af te wassen. Had ik daarvoor zo lang gestudeerd?" Hij dacht dat zijn relatief lage punten aan de basis lagen van zijn gebrek aan succes, en vond er niet beter op dan die eigenhandig op te krikken. Hij paste de punten digitaal aan - op een computer van de universiteit, nota bene. Plots had hij een 16 op 20 voor internationaal strafrecht en een 14 voor, jawel, deontologie. Twee vakken waarvoor hij in realiteit maar met de hakken over de sloot was. De 10 op 20 voor zijn masterproef veranderde hij in een 13.



In totaal vervalste Hecham de punten voor de helft van zijn vakken. Met die 'gepimpte' scorekaart op zak stapte hij in februari vorig jaar naar advocatenkantoor De Groote-De Man. "Ik had geen goed gevoel bij ons gesprek", herinnert advocaat Jeroen De Man zich. "Het puntenbriefje stemde niet overeen met de persoon die voor me zat. Na afloop heb ik de punten nog eens goed bekeken, en ik bleef erbij: dit kon niet kloppen." Meester De Man nam contact op met de UGent, die zijn vermoeden bevestigde: de twintiger had inderdaad gelogen over zijn punten.



