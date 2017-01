Politiewagen rijdt voetganger aan tijdens interventie in Ranst

Door: redactie

In Ranst is vrijdagavond een 70-jarige voetganger ernstig gewond geraakt toen hij tijdens het oversteken op de Liersesteenweg werd aangereden door een politiewagen. Dat zegt de lokale politie van de zone ZaRa. Een voertuig van de naburige politiezone Lier was op weg naar een dringende interventie en reed met sirenes aan. Allicht schatte de overstekende man de snelheid van de politiepatrouille verkeerd in.