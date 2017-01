Louis Tobback hekelt hedendaags pessimisme

Door: redactie

LEUVEN Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) heeft vrijdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van het stadsbestuur krachtig uitgehaald naar het huidig pessimisme in de samenleving. Hij wees hierbij op grote contradictie met de maatschappij 500 jaar geleden toen Thomas Morus zijn boek "Utopia" schreef en toen er wel volop optimistisch gedroomd werd van een betere samenleving. "Utopia" werd zoals bekend in 1516 voor het eerst gedrukt in Leuven.

"Terwijl de samenleving vandaag ontzettend veel meer mogelijkheden biedt, durven we nog amper na te denken over een betere wereld." Louis Tobback

"Terwijl deze samenleving meer perspectieven en opportuniteiten biedt dan ooit in het verleden, zijn we niet bezig met die mogelijkheden te grijpen, maar proberen we ons vooral te verdedigen tegen bedreigingen die er misschien niet eens zijn. We zijn niet zoals figuren als Thomas Morus in 1516, gedreven door wat we beter kunnen maken, maar we worden gedreven door de vraag wat we mogelijk kunnen verliezen. We zijn angstig voor alles wat vreemd en nieuw is. Dat is zeer merkwaardig in een periode dat de wetenschap in een razend tempo op allerlei terreinen voor doorbraken zorgt", aldus Louis Tobback.



De Leuvense burgemeester verwees naar het feit dat het optimisme van Morus en co zich in 1516 situeerde in een tijd van godsdienstoorlogen, grote armoede en ellende, een onvergelijkbare sociale ongelijkheid... "Je moest toen toch wel een bijzonder grote optimist zijn om te beginnen nadenken over de ideale wereld. Terwijl de samenleving vandaag ontzettend veel meer mogelijkheden biedt -niet alleen dan 500 jaar geleden, maar evengoed in vergelijking met 20 of 10 jaar terug- durven we nog amper na te denken over een betere wereld, maar worden verantwoordelijken in bedrijven, besturen, scholen... continu geconfronteerd met zagen en klagen, zeuren en treuren", aldus Tobback.