Serieverkrachter randt drie jaar lang escortes aan in Heusden-Zolder, maar moet (nog) niet naar de cel

Door: redactie

6/01/17 - 20u57 Bron: Belga

Het gerecht in Limburg heeft eind vorig jaar een onderzoek geopend naar een dertiger uit Heusden-Zolder, die telkens met escortdames afsprak en de vrouwen vervolgens bestal en verkrachtte. TV Limburg maakte vanavond het nieuws over de serieverkrachter bekend.

De verdachte, die onder elektronisch toezicht staat, verscheen vandaag voor de raadkamer in Hasselt, waar zijn aanhouding met een enkelband verlengd werd. Het parket van Limburg ging in beroep tegen die beslissing.



Volgens TVL kon de man drie jaar lang zijn gang gaan. Hij sprak met zijn slachtoffers telkens af in het Vogelsanck-bos in Heusden-Zolder. Daar werden de vrouwen brutaal verkracht en beroofd. Het gaat om een tiental feiten, maar wellicht heeft hij nog meer slachtoffers gemaakt. Het parket van Limburg onthoudt zich in deze zaak van commentaar.