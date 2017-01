Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeval Lommel

Door: redactie

6/01/17 - 20u42 Bron: Belga

De politie van Lommel heeft een getuigenoproep gelanceerd naar aanleiding van het dodelijke verkeersongeval dat deze middag, vrijdag, rond 13.30 uur plaatsvond op de Ringlaan (N71). Een 85-jarige man liet daarbij het leven. Eerder werd gemeld dat het slachtoffer een man van in de zeventig was, maar dat klopt dus niet.

Ter hoogte van de kruising met de Balendijk werd een personenauto in de flank gegrepen door een vrachtwagen. De bestuurder in de personenwagen zat gekneld en moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Voor de 85-jarige man uit Lommel kon echter geen hulp meer baten.



Om de precieze omstandigheden van de aanrijding te achterhalen, deed de politie een oproep tot getuigen. De dodelijke klap deed zich voor in de richting van Mol.



Wie denkt over nuttige informatie te beschikken, wordt verzocht via het nummer 011/399.899 de politie te contacteren. Omwille van het onderzoek ter plaatse, moest het verkeer urenlang over de pechstrook rijden.