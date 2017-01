Door: redactie

In de Brusselse Nieuwstraat is deze namiddag even paniek ontstaan omdat gevreesd werd voor een bom of een dolle schutter.. De bewakingsdiensten kwamen tussenbeide bij een winkeldiefstal, waarop de dader, een jongere, het op een lopen zetten. Tijdens hun vlucht riep de dief "bom" en brak er paniek uit.