Door: redactie

6/01/17 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

video

De E19 Antwerpen-Breda is volledig afgesloten richting Nederland na een ernstig ongeval even voorbij Loenhout. Bij het ongeval raakten drie vrachtwagens betrokken. Uit één van de vrachtwagens, die vijf reinigings- en ontsmettingsmiddelen vervoerde, begon een vloeistof te lekken. "We gaan ervan uit dat het om een product gaat dat bestaat uit twee zuren", zegt kolonel Dirk Broeckx van brandweer Taxandria. De politie vraagt aan passerende weggebruikers om de ventilatie uit te zetten.