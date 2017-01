Door: redactie

Luc Coene, de ex-gouverneur van de Nationale Bank, is op 69-jarige leeftijd overleden. Luc Coene was ook kabinetschef van voormalig premier Guy Verhofstadt (VLD). Coene zou al langer lijden aan huidkanker. Hij is thuis overleden.