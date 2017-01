Winkelcentrum Nieuwstraat Brussel even ontruimd nadat winkeldieven "bom" roepen

Fien Tondeleir

6/01/17 - 17u56 Bron: Eigen berichtgeving & Twitter

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in winkelcentrum City 2. © Marc Baert.

In de Nieuwstraat in Brussel, de drukste winkelstraat van onze hoofdstad, is deze namiddag rond 17.30 uur even paniek ontstaan nadat drie jonge winkeldieven geroepen zouden hebben dat er ergens een bom verstopt lag. Onder meer winkelcentrum City 2 werd ontruimd.