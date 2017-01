Verdachte opgepakt die "bom" riep in Brusselse Nieuwstraat

Fien Tondeleir

6/01/17 - 19u56 Bron: Eigen berichtgeving & Twitter

In de Nieuwstraat in Brussel, de drukste winkelstraat van onze hoofdstad, is deze namiddag rond 17.30 uur even paniek ontstaan nadat een jonge winkeldief geroepen zouden hebben dat er ergens een bom verstopt lag. Onder meer winkelcentrum City 2 werd ontruimd. De jongeman kon intussen worden opgepakt. Hij wordt ter beschikking gesteld van het parket.

Verschillende Twitteraars meldden dat er deze namiddag rond sluitingstijd paniek ontstond in de Brusselse Nieuwstraat. Ze vreesden een terroristische aanslag. De politie kwam meteen in groten getale ter plaatse. City 2, een van de grootste overdekte winkelcentra van België, werd volledig geëvacueerd, alle winkels moesten de deuren sluiten. De situatie is intussen hersteld.



De Brusselse politie meldt dat het om een mislukte winkeldiefstal gaat. "Rond 17.30 uur werd een winkeldief in een winkel in de Nieuwstraat betrapt door een veiligheidsagent", zegt politiecommissaris Christian De Coninck. "Die zette de achtervolging in en kon hem in het metrostation onder het winkelcentrum tegenhouden. Daar begon de dief echter te roepen dat er een bom lag. Dat heeft bij de aanwezigen een paniekreactie veroorzaakt."



Rond 18.00 uur was de rust weergekeerd. In het gewoel raakten wel twee mensen lichtgewond, aldus nog de politie. "Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar mochten al opnieuw naar huis", gaat de politiewoordvoerder verder.



"De hulpdiensten hadden wel een hulppost ter plaatse opgericht om de mensen die daar nood aan hebben psychologisch te ondersteunen. Ouders en kinderen die elkaar waren kwijtgeraakt, konden elkaar daar ook terugvinden."