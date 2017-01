TUI fly heeft 330 vacatures voor zomerseizoen

Door: redactie

6/01/17 Bron: Belga

De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly (tot voor kort Jetairfly) wil tegen het zomerseizoen 330 nieuwe mensen aanwerven. Het gaat om 260 stewards en stewardessen op tijdelijke basis, en 70 piloten. Dat meldt de maatschappij vandaag.

De maatschappij heeft het extra vliegend personeel naar eigen zeggen nodig omdat ze op meer bestemmingen gaat vliegen en op een aantal bestaande bestemmingen de frequentie verhoogt.



Voor de stewards en stewardessen gaat het om tijdelijke banen. Hun contracten lopen tot eind oktober. "We hebben in de winter minder mensen nodig. Dat is typisch aan de sector", zegt Piet Demeyere, de woordvoerder van TUI fly. "We hopen natuurlijk dat we diegenen die positief opvallen, nadien aan boord kunnen houden."



De stewards en stewardessen krijgen een opleiding van acht weken. De maatschappij biedt hen ook een taalcursus aan.



Na de geplande aanwervingen zal TUI fly 1.150 mensen tewerkstellen.



TUI fly, dat deel uitmaakt van de toerismegroep TUI, is actief op de vijf Belgische luchthavens (Brussel, Charleroi, Luik, Oostende en Antwerpen). De maatschappij telt 25 vliegtuigen en vervoerde 3,7 miljoen mensen in 2015.