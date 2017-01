Vader slaat zijn zes maanden oude baby dood en geeft zich aan

Door: redactie

6/01/17 - 17u16

© belga.

Luik Een man heeft zich vandaag kort voor 16 uur aangemeld op het politiebureau van Ans (provincie Luik). Daar bekende hij zijn baby van zes maanden te hebben gedood.

De feiten speelden zich af in de rue Famelette in Ougrée, een deelgemeente van Seraing. Het kind was bij de grootmoeder toen de vader ter plaatse kwam. Om een nog onbekende reden begon hij het kind te slaan. Dat gebeurde zo gewelddadig dat het kind overleed.



De man heeft psychiatrische problemen, zo bevestigt het parket van Luik. Nog voor hij verhoord kon worden, werd de man onwel. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.



Het parket van Luik en een onderzoeksrechter gingen ter plaatse.