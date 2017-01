Vader slaat zijn driejarig kind dood en geeft zich aan

Door: redactie

6/01/17 - 17u16

© belga.

Luik Een vader heeft in het Luikse Ougrée (Seraing) zijn eigen driejarig kind gedood. Hij heeft zich vervolgens deze namiddag rond 16.00 uur aangemeld bij het politiekantoor van Ans.

De feiten speelden zich af in de rue Famelette in Ougrée. Het kind was bij zijn grootouders toen de vader ter plaatse kwam. Om een nog onbekende reden begon hij het kind te slaan. Dat gebeurde zo gewelddadig dat het kind overleed. De man vertrok daarop en begaf zich naar de politie van Ans.



Naar verluidt kampt de man met een psychiatrische problematiek. Hij was trouwens gekend bij de politiediensten.



Het parket van Luik werd op de hoogte gebracht en de dienstdoende magistraat heeft meteen een onderzoeksrechter aangesteld. Meer informatie ontbreekt voorlopig.