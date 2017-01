"Mijn compagnon de route voor meer dan dertig jaar"

Door: redactie

6/01/17 - 16u49 Bron: Belga

© belga.

Luc Coene(1947-2017) Oud-premier Guy Verhofstadt heeft vrijdag eer betoond aan de overleden Luc Coene. "In elke functie die hij bekleed heeft, zette hij een voorbeeld voor de generatie na hem", zo reageerde Verhofstadt op het overlijden van zijn vroegere kabinetschef en "compagnon de route voor meer dan dertig jaar".

"Toen ik hem enkele weken geleden nog bezocht, was het erg confronterend om hem zo ziek te zien", zegt Verhofstadt. Maar hij wil Coene "vooral herinneren zoals hij zijn leven lang geweest is." "Een strijdbare collega als lid van de Senaat. Een steunpilaar als kabinetschef, en dat tweemaal toe. En vooral een onafhankelijke gouverneur van de Nationale Bank die altijd klaar en duidelijk zijn mening gaf. Zelfs wanneer daar niet om gevraagd werd. Kortom, Luc Coene was een man uit één stuk. In elke functie die hij bekleed heeft, zette hij een voorbeeld voor de generatie na hem", blikt de oud-premier terug. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten omschrijft Coene als "een man met een visie, die kennis en doortastendheid combineerde". "Luc gaf altijd een helder en gefundeerd advies. Ongezouten en zonder poespas. Hij heeft zonder meer een grote rol gespeeld in de sociaaleconomische hervormingen van ons land. Hij was integer en doortastend en stelde steeds het algemeen belang voorop. Voor die inzet zal ik hem blijvend respecteren en herinneren", aldus Rutten. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo herinnert zich Coene als "Een bijzonder verstandig, integer en aimabel man".

Mijn diepste medeleven voor familie en vrienden van Luc Coene. Een professionele bruggenbouwer die een gedreven gouverneur werd. — Charles Michel (@CharlesMichel) January 6, 2017

Op Twitter lopen reacties binnen op het overlijden. Niet alleen liberalen loven Coene, ook van andere partijen komt er erkenning voor de rol die Coene speelde na de bankencrisis. Premier Charles Michel (MR) noemt Coene "een professionele bruggenbouwer die een gedreven gouverneur werd".



Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt dat hij een goede vriend verliest en "een man bij wie we met z'n allen zwaar in het krijt staan".



Coene lag tijdens zijn periode als gouverneur regelmatig overhoop met de linkse partijen en de vakbonden, maar sp.a-voorzitter John Crombez noemt hem op Twitter "een bepalend verstandig man in België" en betuigt zijn medeleven.



CD&V-vicepremier Kris Peeters wijst op de "cruciale rol" die Coene speelde "in de heropleving van de economie na de financiële crisis". Ook partijvoorzitter Wouter Beke heeft het daarover: Coene was voor hem een "grote gouverneur die tijdens de bankencrisis ons land voor een grote systeemcrisis behoedde".



Ook vanuit het bedrijfsleven komt er lof. "Luc Coene was een inspirerende man die bakens durfde verzetten, problemen benoemde en oplossingen aanbracht", schrijft topman Pieter Timmermans van werkgeversfederatie VBO. "De week in alle stilte afsluiten... Luc Coene overleden. We moeten verder met de beste herinneringen. Sterkte aan de familie", zegt VOKA-baas Hans Maertens.