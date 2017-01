Ex-gouverneur van Nationale Bank Luc Coene overleden

KVE

6/01/17 - 15u29 Bron: Le Soir, belga

© epa.

Gisteren is Luc Coene overleden. De ex-gouverneur van de Nationale Bank werd 69 jaar. Hij was al een tijd ziek. Dat meldt Le Soir.

Coene studeerde af als econoom aan de Universiteit van Gent. In 1973 begon hij bij de Nationale Bank te werken, meer bepaald bij de dienst voorlichting.



In 1985 ging hij aan de slag bij het kabinet van Frans Grootjans, de minister van Financiën en later bij dat van zijn opvolger Guy Verhofstadt, minister van Begroting. Toen de liberalen in 1988 in de oppositie terechtkwamen, werd hij raadgever bij het IMF. Daarna werkte hij voor de Europese Commissie.



In 1995 werd hij gecoöpteerd senator voor VLD. In 1999 trad hij in dienst als kabinetschef van premier Verhofstadt die hem later benoemde tot vicegouverneur van de Nationale Bank. In 2003 werd hij benoemd tot minister van Staat. Nog later, in 2011, volgde hij Guy Quaden op als gouverneur van diezelfde Nationale Bank. In 2015 legde hij zijn functies neer en werd opgevolgd door Jan Smets.



Bij de Europese Centrale Bank zetelde de Gentenaar tot aan zijn dood in de Raad van Toezicht, die twee keer per maand vergadert om de toezichthoudende taken van de ECB te bespreken, te plannen en uit te voeren.



Luc Coene leed al enkele jaren aan huidkanker. Hij is thuis op 69-jarige leeftijd overleden.