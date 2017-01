Zeventiger verongelukt in Lommel

Marco Mariotti

6/01/17 - 15u25 Bron: eigen berichtgeving

video

Aan de Ringlaan in Lommel is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 70-jarige chauffeur botste met een vrachtwagen, werd in de zij gegrepen en zat gekneld achter het stuur. De man - iemand uit de omgeving - stierf ter plaatse.



De weg werd afgesloten en de lokale politie voert voorlopig het onderzoek. Mogelijk moet een verkeersdeskundige van het parket nog ter plaatse komen.