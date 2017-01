Ontruiming Ikea Zaventem ten einde: loos alarm

Door: redactie

6/01/17 - 14u28 Bron: VTM Nieuws

Het Ikea-meubelwarenhuis in Nossegem (Zaventem) is rond 13.36 uur geëvacueerd na de vondst van en verdacht koffertje in de ondergrondse parking. De winkel werd daarop volledig ontruimd. Inmiddels is de meubelzaak opnieuw open.