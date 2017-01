Ikea Zaventem geëvacueerd na vondst verdacht koffertje

Door: redactie

6/01/17 - 14u28 Bron: VTM Nieuws

Het Ikea-meubelwarenhuis in Nossegem (Zaventem) is geëvacueerd. Omstreeks 13.36 uur werd een verdacht koffertje aangetroffen in de ondergrondse parking. De winkel werd daarop volledig ontruimd.

De politie en de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (Dovo) is ter plaatse. Na overleg is beslist om het koffertje tot ontploffing te brengen.



Een lid van het securityteam van Ikea merkte om 13.36 uur in de ondergrondse parking een klein koffertje op om muziekinstrumenten in op te bergen. Hij vond dat verdacht en verwittigde de winkelverantwoordelijke van Ikea. Die alarmeerde op zijn beurt de politiezone Zaventem.



De klanten en de kindjes van de kinderopvang verzamelden op de parking, ver genoeg van de plaats waar het pakket werd aangetroffen. Medewerkers hebben warmtedekens aan de klanten uitgedeeld.



Door de kerstvakantie en het begin van de solden is het extra druk in het woonwarenhuis. Hoeveel klanten er precies aanwezig waren, is niet bekend.



De politie heeft voorlopig niet om versterking verzocht. Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West liep een melding van terreuralarm binnen, een inmiddels klassieke procedure.