Verhofstadt officieel kandidaat voor voorzitterschap Europees parlement

Robbe van Lier

6/01/17 - 12u09

Oud-premier Guy Verhofstadt heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees parlement. Dat heeft hij zelf bekend gemaakt in een videoboodschap op zijn Facebookpagina. Op 17 januari stemt het Europees parlement over een opvolger voor de Duitser Martin Schulz.

In de videoboodschap verwijst Verhofstadt naar zijn ervaring die hij als Belgisch premier opdeed. "Ik heb geleerd dat 'compromis' geen lelijk woord is, of een noodzakelijk kwaad, maar een manier om creatief te zijn."



Hij benadrukte ook dat hij in ons land zowel met de christendemocraten, als de groenen en de socialisten geregeerd heeft. "In deze onzekere en turbulente tijden, nu Europa bedreigd is door nationalisten en populisten, hebben we visionairen, bruggenbouwers en compromismakers nodig. Ik wil een van hen zijn", zo klinkt het nog.



Op 17 januari stemt het Europees parlement over het voorzitterschap. In een anonieme stemming wordt dan de opvolger voor Martin Schulz bepaald, die maakte bekend na twee termijnen zich opnieuw op de Duitse politiek te richten.