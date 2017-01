E19 naar Nederland volledig dicht door ongeval met drie vrachtwagens in Loenhout

Door: redactie

6/01/17 - 13u15 Bron: Belga

Vermijd #E19 naar Breda. In Meer zijn 3 vrachtwagens gebotst. De snelweg is volledig afgesloten. Er geldt een lokale omleiding. pic.twitter.com/RyrgqDOxde — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 6 januari 2017

verkeer Op de E19 Antwerpen-Breda is vanmiddag een ernstig ongeval gebeurd even voorbij Loenhout. Drie vrachtwagens reden er op elkaar in en uit een van de voertuigen lekt een nog onbekende vloeistof. De E19 wordt er volledig afgesloten om de hulpdiensten hun werk te laten doen.