Tegen september gratis wifi in alle Brusselse metrostations

6/01/17 - 11u59 Bron: Belga

Tegen eind september zullen alle Brusselse metrostations zijn uitgerust met gratis wifi. Dat meldt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a). Het project is onderdeel van de 5,2 miljard euro die tussen 2015 en 2025 worden geïnvesteerd in het Brusselse openbaar vervoer.

Op dit moment beschikt al een kwart van de metrostations over draadloos internet. Het gaat onder meer om drukbezochte stations als Maalbeek, Louiza en Madou. De reizigers kunnen er gratis inloggen op de perrons en aan de toegang van de stations. Daarvoor moet wel eerst een account worden aangemaakt.



Daarnaast zijn er in Brussel ook meer dan zeventig hotspots in straten en openbare gebouwen. Volgens staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets (CD&V) kan het gratis internet onder meer bijdragen tot het gelijke kansenbeleid. Alle netwerken zijn te vinden onder de naam wifi.brussels.