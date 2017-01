20-jarige die bejaarde doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden

Marco Mariotti

Bree

De 20-jarige C.S. uit Peer die dinsdag de 91-jarige Mia Vermeulen doodreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde is deze morgen voor de raadkamer verschenen in Tongeren. Daar werd haar aanhouding onder elektronisch toezicht bevestigd. Het gaat om een alternatieve straf waarbij ze haar voorlopige hechtenis thuis mag uitzitten in afwachting van haar proces. Ze krijgt een enkelband en mag haar ouderlijk huis niet verlaten. Ook de raadkamer tilt duidelijk zwaar aan de gepleegde feiten en weigerde haar vrij te laten onder voorwaarden. Eerder deze week kwam aan het licht dat ze na de aanrijding naar huis reed en aan haar ouders vertelde een ree te hebben aangereden. Toen de politie plots aan de deur stond na doorgedreven speurwerk en een tip van een alerte getuige, bekende ze meteen. Ze riskeert een maximumstraf van vijf jaar een en geldboete van 2.000 euro. Het slachtoffer wordt morgen begraven.