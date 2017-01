Federaal parket vraagt sluiting kantoren en magazijnen Sterop Overseas

Door: redactie

6/01/17 - 10u11 Bron: Belga

Drugsproces In het proces tegen de toplui van drie Belgische farmabedrijven en een Mexicaanse drugsbaron heeft het federaal parket vandaag meer duidelijkheid gegeven over zijn vordering tot sluiting van het bedrijf Sterop en Sterop Overseas. Het federaal parket heeft daarbij verduidelijkt dat het enkel de sluiting vraagt van de vestiging van Sterop Overseas waar de kantoren en de magazijnen gevestigd zijn, en niet de vestiging waar de productie plaatsvindt. Daarom heeft het Sterop Overseas NV gedagvaard in tussenkomst. Volgens de verdediging schort er een en ander aan die dagvaarding.

"Het is niet alleen Sterop Overseas NV dat eigenaar is van die vestiging, ook Sterop NV en Medilabo NV, de patrimoniumvennootschap zijn mede-eigenaars", zei mr Nathalie Buisseret, advocate van Sophie en Luc E., zaakvoerders van Sterop NV en Sterop Overseas NV. "Ook zij moeten gedagvaard worden."



De advocaat van Sterop Overseas NV, dat zich burgerlijke partij heeft gesteld in het dossier, wees erop dat de dagvaardingstermijnen volgens hem niet gerespecteerd werden en dat hij in ieder geval conclusietermijnen vroeg om schriftelijk te kunnen antwoorden op de vordering van het federaal parket.



"De wet schrijft voor dat we de eigenaar of de uitbater moeten dagvaarden", zei federaal magistrate Marianne Capellen. "Sterop Overseas is de uitbater. Bovendien zijn de dagvaardigstermijnen, die volgens ons wel gerespecteerd zijn, niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Het is ook nog maar de vraag of de rechten van verdediging geschonden zijn, aangezien Sterop Overseas al partij was in het dossier en de gevorderde maatregel in de wet staat. Het was dus voorzienbaar dat we die sluiting zouden vorderen."



Na een moment van beraadslaging oordeelde de Brusselse correctionele recvhbank dat het drugproces vandaag wordt voortgezet, ondanks de dagvaarding van een nieuwe partij, Sterop Overseas NV. Die partij krijgt volgende week vrijdag wel de kans om zich te verweren tegen de vordering van het federaal parkert om haar burelen en magazijnen te sluiten.