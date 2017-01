Na nachtploeg meldt ook ochtendploeg politie zich collectief "ziek" in Molenbeek

Jan Aelberts

Nadat de nachtploeg van de interventiedienst van de politiezone Brussel-West, waaronder Molenbeek valt, zich de voorbije dienst heeft ziekgemeld, is ook de ochtendploeg nu collectief ziek. "Het gaat wellicht om een stakingsinitatief, de werkdruk wordt als reden voor dit initatief gegeven", zegt politiewoordvoerster Julie Mampuy in een persbericht. De vijf gemeentelijke afdelingen hebben samen met de anti-banditisme brigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert, de taken van de interventiedienst overgenomen. Momenteel zijn er zeven ploegen op het terrein.

© photo news. Alle 25 agenten die gisterenavond aan hun nachtdienst moesten beginnen in politiezone Brussel-West hebben zich collectief ziek gemeld. Dat meldt Het Nieuwsblad. Onder meer de zware werklast in Molenbeek, dat onder de politiezone valt, en de overuren die daartoe leiden, zouden de oorzaak zijn. Uiteindelijk kon er op de valreep voor alle agenten vervanging gezocht worden.



Normaal moesten de 25 agenten gisterenavond om 21u30 aan hun dienst beginnen, maar via berichtenapp Whatsapp meldden ze zich collectief ziek bij de korpsleiding. Toch kon de collectieve afwezigheid opgevangen worden, zegt korpschef Johan De Becker. "We hebben de afwezigen allemaal vervangen met agenten uit de wijkafdelingen, die normaal om 22 uur sluiten."



Al is de korpschef niet te spreken over de actie van zijn agenten. "Zulke acties kunnen niet door de beugel. Ze hebben een lacune gevonden in hun statuut door zich ziek te melden. De actie is overigens niet gedragen door de vakbonden."



Toch spreekt Kris Verstraeten, politieman in Molenbeek en vakbondsafgevaardigde voor het VSOA zijn begrip uit. "Een spontane actie van mensen die helemaal kapot gewerkt zijn", zegt hij. "Op een totaal van 24 hoofdinspecteurs ontbreken er 11; op een totaal van 140 inspecteurs zijn er 32 tekort", zo schetst hij het personeelstekort in de zone. Lees ook Geheim rapport Comité P laat zien hoe België blunderde tijdens jacht op IS-terroristen

