Protest tegen 'racistische, seksistische en homofobe' eurocommissaris op post personeelsbeleid en begroting

Het Europees Parlement moet zich verzetten tegen de toewijzing van het personeelsbeleid en de begrotingsportefeuille aan een eurocommissaris die "in het verleden verscheidene keren racistische, seksistische en homofobe verklaringen" heeft gedaan. Zo verzetten verscheidene ngo's zich gisteren in een open brief tegen de nieuwe job van eurocommissaris Günter Oettinger.

De tien organisaties, waaronder Transparancy International, Oxfam en Corporate Europe Observatory, vinden dat Oettinger "niet geschikt" is om de human resources van de Europese Commissie te bestieren. In hun open brief verwijten ze de Duitser dat hij onvoldoende vertrouwen inboezemt op het vlak van ethiek en transparantie.



"We nemen akte van dit initiatief maar verder hebben we hier geen commentaar op", reageerde een woordvoerster van de Commissie. Oettinger, voorheen bevoegd voor de digitale economie, is sinds januari verantwoordelijk voor de begroting en human resources. De Duitse conservatief vervangt de Bulgaarse Kristallina Georgieva, die de Commissie heeft verlaten. Maandag wordt Oettinger gehoord in de bevoegde parlementscommissies. Na afloop zullen de commissies wel nog een evaluatiebrief opmaken, maar zijn promotie wordt niet in een bindende stemming voorgelegd aan de plenaire vergadering van het parlement.



Oettinger struikelde vorig jaar van de ene affaire in de andere. Nadat hij in oktober op een bijeenkomst met bedrijfsleiders in Hamburg denigrerende opmerkingen had gemaakt over Chinezen, vrouwen in topfuncties en het homohuwelijk, raakte in november bekend dat hij gereisd had aan boord van een privéjet van een Duits zakenman die nauwe banden heeft met Moskou. Oettinger had geen officiële melding gemaakt van de reis, maar volgens de Commissie was er geen sprake van een belangenconflict.