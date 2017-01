Openbaar onderzoek voor Brussels NEO-project opnieuw geopend

Door: redactie

Het openbaar onderzoek voor de eerste fase van het NEO-project, ook bekend als Europea, wordt vandaag heropend. Daarmee wil de stad Brussel zoveel mogelijk burgers de kans geven zich uit te drukken over de concrete invulling van het herverstedelijkingsproject voor het Heizelplateau. Dat maakt Philippe Close, schepen van de stad Brussel belast met de opvolging van het NEO-project, bekend in een persbericht.

Het openbaar onderzoek heeft betrekking op de uitreiking van de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor het NEO I-project. Het werd een eerste keer gehouden van 10 tot 25 november 2016. Vervolgens was er op 6 december een overlegcommissie waarin alle burgers en organisaties hun opmerkingen over het project konden formuleren.



Door de heropening van het openbaar onderzoek krijgen omwonenden en verenigingen van 6 tot 20 januari 2017 opnieuw de kans om hun mening te uiten. Nadien wordt er op 1 februari een nieuwe vergadering van de overlegcommissie gepland.



"Het NEO project vordert volgens de voorziene wettelijke procedures. Door de heropening van het openbaar onderzoek krijgen we kans om de mening te horen van iedereen die over het project nog een opmerking heeft. Het openbaar onderzoek en de overlegcommissie zijn schakels in de lange keten die ons leidt naar de uitreiking van de verschillende vergunningen bepaald door het nieuwe Gewestelijk Bestemmingsplan", aldus schepen Close.



Het is ondertussen 16 maanden geleden dat de aanvragen voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning ingediend werden.