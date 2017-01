"Als ik klikte, zou hij mijn mama en papa vermoorden"

JELLE HOUWEN

6/01/17 - 06u00

© kos.

Een 47-jarige ex-medewerker van Plopsaland zit al zeven maanden in de cel nadat hij een zwakbegaafde ­jobstudent van 17 uit Oostende een jaar lang misbruikte. Hij stuurde de jongen honderden schunnige sms'jes, ­betastte hem in het park en verkrachtte hem thuis. ­Daarbij bedwelmde hij hem zelfs met een gasmasker.

"Als ik iets tegen mijn ouders durfde te zeggen, zou hij hen vermoorden", getuigt het slachtoffer. Het misbruik begon in de paasvakantie van 2015. Slachtoffer N. was toen 16 en als ­jobstudent aan de slag gegaan in Plopsaland. De jongen ging elke dag met de tram vanuit Oostende op en af naar De Panne. Hij was poetshulp in onder meer het Plopsa Theater, waar hij de 47-jarige C.P. leerde kennen.



Chef

De man, die eerst negen jaar als seizoens­medewerker in Plopsaland had gewerkt en er sinds 2015 fotograaf voor een externe ­firma was, kende het park als zijn broekzak. Hij maakte N. wijs dat hij chef was in het theater, wat hem een alibi verschafte om de jongen allerlei taken op te leggen. "Al na de eerste dag had ik een raar gevoel over hem», vertelt N. "Hij gaapte me aan en bij elke taak die hij me gaf, streelde hij me over de rug. Maar dat was nog maar het begin."



