Geen nieuw Belgisch afstandsrecord voor roze luchtballon van Think-Pink

Door: redactie

5/01/17 - 23u30 Bron: Belga

De ballon wordt opgeblazen voor de recordpoging. © Think Pink.

De roze luchtballon van Think-Pink - met het toepasselijke nummer 00-BRA - is er donderdag niet in geslaagd het Belgische afstandsrecord voor dit type warmeluchtballon te verbeteren. Na een vlucht van zowat 400 kilometer zijn ballonvaarders Stijn Vercauteren en Philippe De Cock omstreeks 17.15 uur geland nabij het Franse Belleville-sur-Loire, ten westen van Orleans. Daarmee blijft het één jaar oude Belgische afstandsrecord (519,542 km) op naam van David Spildooren in de tabellen.