Politie-inspecteur redt vrouw en twee kinderen uit brandend appartement en blust daarna zelf brand

Mozkito

5/01/17 - 22u44 Bron: Eigen berichtgeving

aalst Een inspecteur van de Aalsterse politie heeft vanavond een heldendaad verricht. Rond 20.30 uur reed de man met zijn patrouillefiets door de Molendries in Aalst toen hij vlammen in een appartement opmerkte. De agent twijfelde geen seconde en stormde het gebouw binnen.

Hij bracht de bewoonster en haar twee kinderen in veiligheid en ging zelf de vlammen te lijf. De oorzaak van de brand ligt bij een oververhitte kookpot met frituurvet.



De brandweer kwam ter plaatse om na te blussen en het appartement te verluchten. De bewoonster en haar twee kinderen bleven ongedeerd. De inspecteur van de politie werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij had last van lichte rookintoxicatie.