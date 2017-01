Eindelijk: Stan (3) herenigd met favoriete knuffelbeer

Door: redactie

Stan drukt Filip dicht tegen zich aan. © Politie Westkust.

Dankzij de politie Westkust heeft de driejarige Stan uit Oostduinkerke na lange tijd zijn favoriete knuffel terug. Beer 'Filip', een knuffel die de kleuter al sinds zijn geboorte heeft, was deze zomer kwijtgeraakt in Koksijde. "Hoe dat precies gebeurd is, weten we niet meer", vertelde mama Vanessa Debusscher. "Stan heeft trouwens altijd vijf à zes beren bij zich die hij overal meeneemt." Woensdag nog deelde de politie de foto op haar Facebookpagina, vandaag mocht Stan zijn knuffel afhalen op het politiekantoor. "We zijn verheugd dat we alweer een kindje blij hebben kunnen maken", klinkt het bij Ine Deburchgraeve.