"Garnalen in Aziatische saus" uit Delhaize worden teruggeroepen

5/01/17

De firma Delabli (Delpierre) heeft in samenspraak met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist om het product "Garnalen in Aziatische saus", verkocht onder de merknaam Delpierre in porties van 140 gram, terug te roepen. Het product kan namelijk sporen bevatten van het allergeen pinda zonder dat dit op de verpakking vermeld is.