

5/01/17 - 19u44



Mensen die in de buurt van drukke wegen wonen, hebben later meer kans op dementie. Dat blijkt uit een Canadees onderzoek. In ons land lijden 200.000 mensen aan dementie. Over de oorzaken is weinig bekend, maar luchtvervuiling zou dus een factor kunnen zijn.